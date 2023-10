2. Bundesliga: 120.000 Ticket-Anfragen bei "Fortuna für alle"

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat für sein erstes Gratisspiel große Resonanz erfahren. Der Klub teilte am Mittwoch mit, dass er für das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (21. Oktober, 20.30 Uhr) „knapp 120.000″ Ticketanfragen erhalten habe.

"Diese werden aktuell nach Sitzpräferenzen sortiert und alle Bewerbungen haben eine reelle Chance, ein Ticket zu erhalten", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche werden die Tickets per Mail vergeben.