2. Bundesliga: Gelb-Rot und doppelter Beinschuss! Schalke-Katastrophe immer schlimmer

Die Knappen-Krise ist wahrhaftig! Zwar bemühten sich die Schalker am Sonntag im Zweitliga-Aufeinandertreffen mit der Berliner Hertha redlich und doch stand am Ende ein 1:2 (0:1) auf der Anzeigetafel. Besonders auffällig: Das klägliche Abwehrverhalten der Schalker Hintermannschaft!

In den Parallelspielen dominierte der SC Paderborn bei Tabellenschlusslicht Braunschweig und gewann 3:1 (2:1), Holstein Kiel setzt sich mit dem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen Elversberg in der Spitzengruppe der Tabelle fest.

Schalke-Kapitän Sebastian Polter zeigte sich bei Sky herb enttäuscht: „ Es ist sehr schwer. Ich bin ein Mann, der keine Worte sprechen lässt. Ich will auf dem Platz die Wahrheit sprechen lassen. Wir sehen Woche für Woche nichts das, was wir im Stande sind zu leisten. Wir müssen alles ändern, da bringt es auch nichts alles schönzureden.“

Dass die Fans in der Halbzeitpause ein Pfeifkonzert anstimmten und in der zweiten Hälfte teils gar die Unterstützung unterließe, war für ihn nachzuvollziehen: „Es gibt keine Ausreden mehr, da habe ich Verständnis. Wenn du in den letzten Wochen so einen Käse spielst, dann kannst du die Fans verstehen.“