2. Bundesliga heute: 1. FC K'lautern - Hamburger SV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 28. Oktober 2023, treffen der 1. FC Kaiserslautern und der Hamburger SV in der 2. Bundesliga aufeinander. Das Spiel beginnt um 20:30 Uhr und verspricht, ein spannendes Duell zu werden. In der Vorsaison blieben die Roten Teufel gegen den HSV unbesiegt.

Der letzte HSV-Sieg in diesem Duell liegt bereits einige Jahre zurück und stammt aus dem März 2012. Damals erzielte der heutige HSV-Vereinspräsident Marcell Jansen das goldene Tor zum 1:0-Endstand. Beide Teams haben in dieser Saison bereits beachtliche Leistungen gezeigt, mit dem HSV, der die meisten Weißen Westen wahrte und die zweitbeste Defensive der 2. Liga stellt, und Kaiserslautern, das trotz des geringsten Ballbesitzes (41 Prozent) in der Liga beeindruckende Werte für „Expected Goals“ aufweist.

Spieler im Fokus

Ein Spieler, den es zu beachten gilt, ist Laszlo Benes vom Hamburger SV. Mit elf direkten Torbeteiligungen ist er der Topscorer dieser Zweitliga-Saison. In den letzten vier Partien gelang ihm jeweils eine direkte Torbeteiligung. Auf Seiten des 1. FC Kaiserslautern hat Ragnar Ache in 60 Prozent der Spiele in dieser Saison getroffen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in den letzten vier Heimspielen mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt, was auf eine offensive Spielweise hindeutet. Beide Teams haben in den letzten Spielen mindestens einen Treffer erzielt, was auf ein torreiches Spiel hindeuten könnte.

Vorhersage und Statistiken

Der Hamburger SV hat in den vergangenen acht Auswärtsspielen die erste Karte des Spiels erhalten und nur eines seiner letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen hat in den vergangenen acht Heimspielen mindestens einen Gegentreffer erhalten, konnte aber die letzten vier Heimspiele gewinnen. In den letzten sieben Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern sind mindestens drei Tore gefallen.

Es ist das Duell der beiden Teams mit den höchsten xG-Werten in dieser Zweitligasaison, was auf ein offensives und spannendes Spiel hindeutet. Beide Teams haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie in der Lage sind, Tore zu erzielen, und es ist zu erwarten, dass auch in diesem Spiel Tore fallen werden.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

