2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Freitagsspiel der 2. Bundesliga verspricht Spannung: Fortuna Düsseldorf trifft auf den VfL Osnabrück. Die Partie beginnt um 18:30 Uhr und findet in Düsseldorf statt. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Liga acht der zehn Spiele gegen den VfL Osnabrück gewonnen, darunter alle fünf Heimspiele. Die Fortuna hat in den vergangenen drei Heimspielen jeweils das erste Tor erzielt und ihre letzten vier Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger gewonnen. Allerdings muss die Mannschaft auf Matthias Zimmermann verzichten, der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlt.

Der VfL Osnabrück hingegen hat nur eines seiner letzten fünf Spiele der 2. Bundesliga gewonnen und spielt mit fünf Punkten nach acht Partien seine zweitschwächste Saison in der 2. Liga. Besonders die Defensive bereitet Sorgen: Mit 20 Gegentoren stellt der VfL die schwächste Abwehr in dieser Zweitliga-Saison. Hinzu kommt, dass der VfL in den vergangenen elf Spielen mindestens einen Gegentreffer erhalten hat und saisonübergreifend in keinem der letzten 16 Zweitliga-Spiele eine Weiße Weste bewahren konnte.

Trotz der schwierigen Ausgangslage für Osnabrück gibt es auch Lichtblicke: Erik Engelhardt traf zuletzt als erster Osnabrücker in dieser Zweitliga-Saison in zwei Einsätzen in Folge. Sollte er auch gegen Düsseldorf treffen, wäre er der erste Osnabrücker seit Niklas Schmidt im November/Dezember 2019, der in drei Zweitliga-Einsätzen in Folge trifft. Allerdings steht ihm mit C. Tzolis ein treffsicherer Gegenspieler gegenüber: Der Düsseldorfer hat in 50 Prozent Zweitliga-Spiele in dieser Saison getroffen und wenn er trifft, hat Düsseldorf zuletzt vier Mal gewonnen. Es bleibt also abzuwarten, ob Osnabrück die Negativserie durchbrechen kann oder ob Düsseldorf seine Siegesserie fortsetzt.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Zweitliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

