2. Bundesliga heute: Eintracht Braunschweig - Fortuna LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 27. Oktober 2023, findet um 18:30 Uhr ein spannendes Match in der 2. Bundesliga statt. Eintracht Braunschweig trifft auf Fortuna Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf: Starke Leistung in dieser Saison

Fortuna Düsseldorf hingegen blieb zuletzt in sechs Zweitliga-Partien in Folge gegen Eintracht Braunschweig unbesiegt und spielt mit 18 Punkten nach zehn Partien seine beste Zweitliga-Saison seit 2017/18. Nur St. Pauli kassierte weniger Gegentore als Fortuna Düsseldorf (10, wie der HSV), während Braunschweig bereits 18 Gegentore hinnehmen musste. Mit 19 Toren stellt die Fortuna eine starke Offensive, während die Eintracht mit nur sechs Toren die schwächste Offensive dieser Zweitliga-Saison hat.

Trainerwechsel bei Eintracht Braunschweig

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Trainerwechsel bei Eintracht Braunschweig. Jens Härtel wurde freigestellt und Marc Pfitzner übernimmt interimsweise. Härtel konnte in zehn Zweitliga-Partien mit dem BTSV nur fünf Punkte einfahren, was den schwächsten Punkteschnitt eines Braunschweig-Trainers mit mindestens zehn Spielen in der zweiten Bundesliga darstellt. Es bleibt abzuwarten, ob der Trainerwechsel neue Impulse setzen und die Mannschaft aus ihrer aktuellen Misere befreien kann.

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.