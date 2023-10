2. Bundesliga heute: Braunschweig - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 8. Oktober 2023, kommt es in der 2. Bundesliga zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und dem SC Paderborn 07. Anpfiff ist um 13:30 Uhr im heimischen Stadion der Eintracht. Die Bilanz der bisherigen 16 Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften ist ausgeglichen, doch die Braunschweiger blieben in den letzten vier Partien gegen Paderborn sieglos. Trotzdem kann sich Eintracht Braunschweig auf eine starke Heimbilanz gegen den SC Paderborn verlassen: In acht Heimspielen verlor die Eintracht noch nie gegen den SCP und kassierte dabei nur zwei Gegentore.

Eintracht Braunschweig steht aktuell unter Druck. Nach acht Spielen dieser Saison weist die Mannschaft exakt die gleiche Bilanz wie vor einem Jahr auf, mit nur einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Zudem wartet die Eintracht seit fünf Partien auf einen Sieg. Dennoch hat die Eintracht eine beachtliche Heimbilanz und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Zudem holte sie alle ihre fünf Punkte in dieser Saison in Heimspielen. Ein weiterer Hoffnungsschimmer für die Braunschweiger: Der SC Paderborn konnte in den letzten elf Auswärtsspielen nur einmal gewinnen.

Der SC Paderborn hingegen konnte aus den letzten drei Zweitligaspielen sieben von neun möglichen Punkten holen und gewann zuletzt mit 3:1 gegen Schalke 04. Allerdings wartet Paderborn schon seit 14 Zweitliga-Spielen auf eine "Weiße Weste". Besonders im Fokus steht Paderborns Florent Muslija, der beim letzten Spiel gegen Schalke seinen zweiten Doppelpack im 117. Zweitligaspiel schnürte. Trotz seiner starken Leistung traf er in fünf Partien gegen Eintracht Braunschweig noch nie. Es bleibt abzuwarten, ob er diese Serie heute durchbrechen kann. Beide Teams haben in dieser Saison noch kein Gegentor vor der 22. Minute kassiert, was auf eine mögliche anfängliche Vorsicht in der Partie hindeutet. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

