2. Bundesliga heute: FC Magdeburg - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 29. Oktober 2023, kommt es in der 2. Bundesliga zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV 07 Elversberg. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Es handelt sich hierbei um das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im deutschen Profifußball.

Beide Teams haben in den letzten Spielen unterschiedliche Erfahrungen gemacht: Magdeburg blieb zuletzt fünf Zweitligaspiele in Folge sieglos, während Aufsteiger SV Elversberg sechs Zweitligaspiele in Folge ungeschlagen blieb.

Formkurve und Tabellenplatzierung

Trotz der unterschiedlichen Formkurven beider Mannschaften, ist die Ausgangslage vor dem Spiel spannend. Nach dem 5. Spieltag dieser Saison lag der 1. FC Magdeburg in der Tabelle noch sieben Punkte vor der SV Elversberg. Doch in den letzten fünf Partien holte Elversberg neun Punkte mehr als Magdeburg.

Die SV Elversberg stellte nach vier Spielen dieser Saison die schlechteste Defensive mit zwölf Gegentoren, seitdem gab es in sechs Partien nur drei Gegentreffer. Der 1. FC Magdeburg hingegen blieb saisonübergreifend in den letzten sieben Heimspielen in der 2. Liga ungeschlagen.

Statistiken und Spieler im Fokus

In Bezug auf die Statistiken ist der 1. FC Magdeburg als einziges Team in dieser Zweitligasaison ohne Kopfballtor. Insgesamt wartet der FCM seit 38 Zweitligaspielen auf ein Kopfballtor. Bei der SV Elversberg erzielten Paul Stock, Paul Wanner und Joseph Boyamba beim 3:0 gegen Braunschweig jeweils ihr erstes Tor in der 2. Liga, damit hat der Aufsteiger bereits elf verschiedene Torschützen – kein Team in dieser Saison hat mehr.

Doch auch Magdeburg steht bei elf verschiedenen Torschützen. Es bleibt abzuwarten, welche Spieler heute im Fokus stehen und ob Magdeburg seine Kopfballflaute beenden kann.

