2. Bundesliga heute: Fortuna - FCK LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 21. Oktober 2023, steht ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga an. Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Kaiserslautern um 20:30 Uhr. Die Bilanz spricht für die Gastgeber: Fortuna Düsseldorf konnte sieben der 14 Zweitliga-Duelle gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnen. Damit hat Düsseldorf gegen kein anderes Team bei so vielen BL2-Duellen eine so hohe Siegquote (50%). Doch die Gäste aus Kaiserslautern sind in guter Form und haben in den letzten fünf Spielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt.

Form und Schlüsselspieler

Trotz der positiven Bilanz gegen Kaiserslautern, steckt Düsseldorf in einer kleinen Krise. Sie sind seit drei Zweitliga-Spielen sieglos und konnten in den letzten drei Partien nur zwei Treffer erzielen. Ein Hoffnungsschimmer ist jedoch die Rückkehr von Matthias Zimmermann, der nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt ist. Er bestritt seit dem Bundesliga-Abstieg 2020 die meisten Zweitligaspiele für Düsseldorf. Auf der anderen Seite hat Kaiserslautern eine beeindruckende Serie hingelegt. Seit Beginn des dritten Spieltags dieser Zweitliga-Saison holten sie 17 von 21 möglichen Punkten, das ist Ligahöchstwert. Zudem haben sie in dieser Saison bereits acht Tore nach Standard-Situationen erzielt, mehr als jedes andere Team in der Liga.

Erwartungen und Statistiken

Die Statistiken versprechen ein torreiches Spiel. In 56% der 2. Bundesliga Spiele von Kaiserslautern in dieser Saison konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit zumindest einen Treffer erzielen. Zudem traf Düsseldorf in jedem der letzten 16 Zweitliga-Heimspiele. Doch auch die Defensive wird eine entscheidende Rolle spielen. Während Kaiserslautern seit 14 BL2-Partien auf eine Weiße Weste wartet, hat Düsseldorf noch kein einziges Gegentor per Kopf kassiert. Es wird spannend zu sehen, ob Kaiserslautern, die in dieser Saison bereits sieben Mal per Kopfball trafen, diese Serie brechen können. Alles in allem steht uns ein packendes Duell mit vielen Toren und spannenden Duellen zu erwarten.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

