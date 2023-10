2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Hansa Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die SpVgg Greuther Fürth trifft am heutigen Samstag um 13:00 Uhr auf den FC Hansa Rostock in einem spannenden Match der 2. Bundesliga. Die Fürther sind in guter Form und konnten in den letzten fünf Spielen stets mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. Zudem blieben sie in den letzten drei Zweitliga-Spielen ungeschlagen und konnten insgesamt neun Punkte sammeln, was fünf Punkte mehr sind als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Besonders hervorzuheben ist auch die Leistung von B. Hrgota, der in 38% der 2. Bundesliga Spiele in dieser Saison für die SpVgg Greuther Fürth getroffen hat.

Die Gäste aus Rostock hingegen sind erstmals seit drei Zweitliga-Spielen gegen die SpVgg Greuther Fürth ungeschlagen und konnten in jedem dieser drei Duelle mehr als ein Tor erzielen. Trainer Alois Schwartz konnte seinen ersten Zweitliga-Sieg als Trainer von Hansa Rostock beim 2:0 gegen Greuther Fürth am 29. Spieltag der Vorsaison feiern. Trotzdem verlor er gegen kein anderes Team in der 2. Liga so viele Spiele wie gegen Greuther Fürth. Mit zwölf Punkten nach acht Partien spielt Hansa seine beste Zweitliga-Saison seit 14 Jahren.

Das Spiel verspricht also Spannung und Action, denn beide Teams haben in den letzten Spielen bewiesen, dass sie Tore erzielen können. Die SpVgg Greuther Fürth hat in den letzten drei Spielen mehr Tore in der ersten Halbzeit erzielt, während in acht der letzten zehn Spiele dieser beiden Mannschaften mehr Tore in der zweiten Spielhälfte fielen. Zudem ist Greuther Fürth das Team, das in dieser Zweitliga-Saison vor der Pause die meisten Gegentore kassierte. Auf der anderen Seite hat Hansa Rostock den Ball nur 33-mal innerhalb von 40 Meter vor dem eigenen Tor verloren – Bestwert in der Liga. Es bleibt abzuwarten, wer in diesem Duell die Oberhand behält.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

