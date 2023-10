2. Bundesliga heute: Hertha BSC - SCP LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag, den 28.10.23, um 13:00 Uhr, steht ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga an: Hertha BSC trifft auf den SC Paderborn 07. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit der Saison 2019/20, damals noch in der Bundesliga.

Die Alte Dame konnte die letzten drei Pflichtspiele gegen Paderborn für sich entscheiden, der letzte Sieg der Paderborner datiert aus dem November 2014. Interessant ist, dass in den letzten neun Spielen von Hertha BSC stets mindestens drei Tore gefallen sind. Zudem gab es in den letzten zwei Partien der Hertha mindestens eine rote Karte.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Blick auf die Spieler zeigt, dass Florent Muslija vom SC Paderborn eine beachtliche Leistung in dieser Saison zeigt. Mit fünf Toren ist er der Topscorer des SC Paderborn und hat zudem vier Tore aus der Distanz erzielt, mehr als jeder andere Spieler in der 2. Liga. Bei Hertha BSC ist Smail Prevljak in den letzten beiden Spielen erfolgreich gewesen.

Wenn er getroffen hat, hat Hertha zuletzt zweimal gewonnen. Allerdings haben die Berliner in dieser Saison die meisten gegnerischen Schüsse zugelassen (181), während der SC Paderborn ligaweit am wenigsten Schüsse abgegeben hat (122, wie Wehen Wiesbaden).

Form und Ausblick

Die Form der beiden Teams könnte unterschiedlicher kaum sein. Hertha BSC spielt mit nur zwölf Punkten aus den ersten zehn Partien seine schwächste Saison in der 2. Bundesliga seit 31 Jahren und kassierte erstmals sechs Niederlagen in den ersten zehn Spielen einer Zweitliga-Saison.

Der SC Paderborn hingegen ist seit fünf Zweitliga-Spielen ungeschlagen und hat sich von Platz 16 auf Rang acht vorgearbeitet. Allerdings hat Paderborn in keinem der letzten 16 Zweitliga-Spiele eine Weiße Weste bewahrt. Es bleibt also abzuwarten, ob Hertha BSC seine Form verbessern und gegen den SC Paderborn punkten kann, oder ob die Paderborner ihre Siegesserie fortsetzen können.

Wird Hertha BSC gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

