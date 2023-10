2. Bundesliga heute: Holstein Kiel - 1. FCN LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im Vorfeld des heutigen Spiels zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga, das um 13:30 Uhr angepfiffen wird, gibt es einige interessante Fakten zu beachten. Holstein Kiel hat die letzten drei Zweitligaspiele gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen, nachdem es zuvor in den ersten acht Pflichtspielen im Profifußball gegen den Club nur einen Sieg gegeben hatte.

Seit 2019 verlor Kiel auch nur eins von acht Zweitligaduellen mit den Franken. Beide Teams haben in dieser Saison bereits neun Punkte nach Rückständen geholt – mehr als alle anderen Vereine in der Liga.

Die Form der Teams

Holstein Kiel hat zuletzt drei Spiele in Folge ungeschlagen überstanden und dabei sieben der neun möglichen Punkte geholt. Insgesamt stehen die Kieler nach zehn Partien bei 19 Zählern – mehr waren es in der 2. Liga nur 2017/18. Der 1. FC Nürnberg hingegen verlor nur eins der letzten fünf Zweitligaspiele und ist mit 15 Punkten nach zehn Spielen fünf Zähler besser als vor einem Jahr. Allerdings holte Nürnberg nur vier seiner 15 Punkte auswärts und kassierte alle drei Saisonniederlagen in der Fremde.

Schlüsselspieler und Statistiken

Bei Holstein Kiel erzielten jeweils Jann-Fiete Arp und Nicolai Remberg beim 3:1 in Rostock ihr erstes Saisontor in der 2. Liga, damit haben die Störche bereits elf verschiedene Torschützen – kein Team in dieser Saison hat mehr. Für den 1. FC Nürnberg trafen Florian Flick und Daichi Hayashi beim 3:1 gegen Hertha erstmals in der 2. Liga, für die Franken waren damit in dieser Saison neun verschiedene Akteure erfolgreich.

Beide Teams haben eine beeindruckende Torserie: Nur der Hamburger SV hat unter den aktuellen Zweitligisten eine längere aktive Torserie in der 2. Liga als Holstein Kiel und der 1. FC Nürnberg. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden, bei dem Tore fast garantiert sind.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

