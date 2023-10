2. Bundesliga heute: HSV - Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 21.10.23, steht ein spannendes Match in der 2. Bundesliga an: Der Hamburger SV trifft um 13:00 Uhr auf die SpVgg Greuther Fürth. Die Hamburger haben eine beeindruckende Bilanz gegen Fürth vorzuweisen, mit nur einer Niederlage in den letzten 13 Pflichtspielen. Zudem hat der HSV seit der Bundesliga-Gründung keines der acht Heimspiele gegen Fürth verloren und nur drei Gegentore kassiert. Allerdings steht der HSV aktuell mit 17 Punkten nach neun Spielen vier Zähler hinter dem Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Greuther Fürth hingegen ist erstmals in diesem Jahr in vier Zweitliga-Spielen in Folge ungeschlagen und könnte diese Serie heute ausbauen.

Spieler im Fokus: László Bénes

Ein Spieler, den es heute besonders zu beobachten gilt, ist Hamburgs László Bénes. Mit zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists) ist er der Topscorer dieser Zweitliga-Saison. Allerdings vergab er zuletzt in Wiesbaden in der achten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Sieg. Dennoch hat Bénes in den letzten vier Heimspielen für den HSV getroffen. Wenn er trifft, stehen die Chancen gut für den HSV: In den letzten zwei Spielen, in denen Bénes traf, gewann Hamburg.

Statistiken und Rekorde

Der Hamburger SV hat in den vergangenen sieben Heimspielen jeweils das erste Tor erzielt und ist seit 14 Heimspielen in der 2. Liga unbesiegt. Mit einem weiteren ungeschlagenen Heimspiel könnte der Vereinsrekord eingestellt werden. Zudem hat der HSV in den letzten fünf Heimspielen kein Gegentor von Fürth kassiert. Fürth hingegen ist seit sieben Auswärtsspielen in der 2. Liga ohne Sieg. In den letzten 15 Zweitligapartien hat der HSV immer getroffen und könnte heute den Vereinsrekord von 16 Spielen in Serie mit Torerfolg einstellen. Spannend wird auch, ob Fürth erneut nach einer Ecke trifft - in dieser Saison erzielten die Kleeblätter bereits fünf Tore nach Eckbällen, Ligabestwert.

Wird Hamburger SV gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

