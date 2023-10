2. Bundesliga heute: Karlsruher SC - Schalke 04 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 22. Oktober 2023, treffen der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga aufeinander. Das Spiel wird um 13:30 Uhr angepfiffen. Beide Teams haben in der Vergangenheit eine interessante Bilanz aufgestellt. Der FC Schalke 04 konnte keines der vier Zweitligaspiele gegen den Karlsruher SC gewinnen, während der KSC gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten einen so hohen Punkteschnitt wie gegen Schalke hat. Karlsruhes Fabian Schleusener könnte zwei Tage vor seinem 32. Geburtstag zum 150. Mal in der 2. Liga zum Einsatz kommen.

Die Ausgangslage

Die Startelf des KSC war am 9. Spieltag beim 1:1 in Magdeburg im Schnitt 31 Jahre und 92 Tage alt und damit die älteste der Badener in der eingl. 2. Liga. Es war zudem die älteste Startelf eines Zweitligisten seit 18 Jahren. Der Karlsruher SC gewann keines der letzten zehn Pflichtspiele zu Hause gegen den FC Schalke 04 und blieb in acht dieser zehn Partien torlos. Der KSC ist seit fünf Zweitligaspielen sieglos und gewann nur eine der letzten acht Partien in Liga 2. Neun Punkte nach neun Spielen sind die schwächste Bilanz des KSC in der 2. Liga seit der Saison 2016/17.

Die Herausforderungen für Schalke

Der FC Schalke 04 verlor zuletzt drei Zweitligaspiele in Folge – erstmals seit März/April 1989. Mit nur vier Punkten aus den letzten sieben Partien ist Schalke 04 das schwächste Zweitliga-Team seit Mitte August. Mit sieben Punkten nach neun Partien spielt der FC Schalke 04 seine zweitschwächste Spielzeit in der 2. Liga. Der FC Schalke 04 kassierte in dieser Zweitliga-Saison 20 Gegentreffer und stellt damit die zweitschwächste Defensive nach dem VfL Osnabrück. Der FC Schalke 04 tritt mit dem neuem Trainer Karel Geraerts an. Der letzte Schalker Coach, der in seinem historisch ersten Ligaspiel auf der Bank der Königsblauen gewann, war Domenico Tedesco im August 2017.

Das Spiel verspricht, ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden, da beide Teams auf eine Verbesserung ihrer aktuellen Bilanz hoffen. Es bleibt abzuwarten, ob der KSC seine Heimserie gegen Schalke fortsetzen kann oder ob die Königsblauen unter ihrem neuen Trainer einen dringend benötigten Sieg einfahren können.

Wird Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

