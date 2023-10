2. Bundesliga heute: Nürnberg - Hertha LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 22. Oktober 2023, trifft der 1. FC Nürnberg auf Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Das Match beginnt um 13:30 Uhr und verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Hertha BSC konnte die letzten drei Pflichtspiel-Duelle gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen – das sind genauso viele Siege wie in den 14 Spielen zuvor. Auswärts gewann die Hertha die letzten zwei Gastspiele beim FCN – drei Auswärtssiege am Stück gelangen den Berlinern im Profifußball noch nie bei den Franken. Der 1. FC Nürnberg verlor keines der sechs Zweitligaspiele gegen Hertha BSC – gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten bestritt der Club in der eingl. 2. Liga so viele Spiele und verlor nie.

Schlüsselspieler und aktuelle Form

Hertha BSCs Fabian Reese trifft in jedem seiner letzten drei Zweitliga-Auswärtsspiele und sammelte im Unterhaus gegen kein Team mehr Torbeteiligungen als gegen den 1. FC Nürnberg. Die Berliner erzielten in diesem Zeitraum die meisten Tore (18) und gewannen vier ihrer letzten sechs Zweitliga-Spiele. Der 1. FC Nürnberg ist seit saisonübergreifend acht Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen und blieb seit dem Abstieg 2019 nur im Jahr 2021 länger ohne Heimniederlage im Unterhaus. Allerdings kassierte der Club beim 1:5 auf St. Pauli am 9. Spieltag seine höchste Niederlage in dieser Zweitliga-Saison und steht nun bei 18 Gegentoren.

Statistiken und Vorhersagen

Insgesamt fielen in den neun Hertha-Spielen in dieser BL2-Saison 34 Tore – bei keinem Team mehr. Nur der Hamburger SV hat in dieser Zweitliga-Saison eine bessere Zweikampfquote als der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC. Hertha BSC ließ in dieser Zweitliga-Saison 16.8 Expected Goals Against zu – nur Schalke mehr. Nur Düsseldorf und St. Pauli ließen weniger xGA zu als der 1. FC Nürnberg. Während F95 und St. Pauli die besten Abwehrreihen der Liga stellen, kassierte der Club 7.2 Gegentore mehr als erwartet – die höchste Differenz der Liga. Angesichts dieser Statistiken und der aktuellen Form beider Teams könnte dieses Spiel eine spannende Begegnung mit vielen Toren werden.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

