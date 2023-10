2. Bundesliga heute: Osnabrück - Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 21. Oktober 2023, kommt es um 13:00 Uhr zu einem spannenden Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga: Der VfL Osnabrück empfängt den SV Wehen Wiesbaden. Dieses Match ist besonders interessant, da die beiden Teams zum ersten Mal seit über drei Jahren wieder in der 2. Liga aufeinander treffen. Im letzten Duell im März 2020 musste der VfL eine bittere 2:6-Heimniederlage gegen den SVWW hinnehmen – eine Niederlage, die der VfL in der 2. Liga zu Hause noch nie höher einstecken musste. Die Osnabrücker konnten bisher keines ihrer drei Zweitliga-Heimspiele gegen die Hessen gewinnen (1U 2N).

Form und Schlüsselspieler

Einer der Schlüsselspieler für den VfL Osnabrück ist Erik Engelhardt, der in den vergangenen drei Spielen für den VfL getroffen hat. Sollte er es schaffen, auch im Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden zu treffen, würde er einen Vereinsrekord einstellen, den zuletzt Thomas Reichenberger in der Saison 2007/08 aufgestellt hat. Allerdings hat der VfL Osnabrück nur eines seiner letzten fünf 2. Bundesliga Spiele gewonnen und spielt mit sechs Punkten nach neun Partien seine schwächste Saison in der 2. Liga überhaupt. Auf der anderen Seite ist der SV Wehen Wiesbaden seit sieben Pflichtspielen sieglos und hat in dieser Saison die wenigsten Abschlüsse (107) in der 2. Bundesliga.

Statistiken und Vorhersagen

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: In 44% der 2. Bundesliga Spiele von VfL Osnabrück in dieser Saison konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit zumindest einen Treffer erzielen. Zudem endeten neun der letzten zehn Spiele zwischen VfL Osnabrück und SV Wehen Wiesbaden mit vier oder mehr Karten. Der VfL Osnabrück hat in den vergangenen zwölf Spielen zumindest einen Gegentreffer erhalten und kassierte bereits 21 Gegentreffer, Ligahöchstwert. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen erzielte die zweitwenigsten Tore in den ersten neun Spielen dieser Zweitliga-Saison (7). Es wird spannend zu sehen, ob der VfL Osnabrück seine Negativserie beenden und gegen den SV Wehen Wiesbaden punkten kann.

Wird VfL Osnabrück gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

