2. Bundesliga heute: Paderborn - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga verspricht Spannung pur, wenn der SC Paderborn 07 den FC St. Pauli empfängt. Anpfiff ist um 13:00 Uhr. Beide Teams haben in den letzten Spielen beeindruckende Leistungen gezeigt. Der FC St. Pauli ist nach neun Spielen noch unbesiegt und konnte in den letzten vier Spielen mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. Der SC Paderborn hingegen verlor nur eines der letzten sechs Zweitliga-Spiele gegen den FC St. Pauli und konnte zuletzt erstmals seit Jahresbeginn 2023 wieder zwei Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen.

Die Schlüsselspieler

Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist St. Paulis Marcel Hartel. Er war in jedem seiner letzten vier Zweitliga-Spiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Kein anderer Spieler sammelte an den letzten vier Spieltagen so viele Torbeteiligungen wie Hartel. Auf der anderen Seite hat F. Muslija in 33% der 2. Bundesliga Spiele in dieser Saison für SC Paderborn 07 getroffen. Johannes Eggestein vom FC St. Pauli traf zuletzt erstmals in zwei Zweitliga-Spielen in Folge und erzielte dabei drei Tore.

Die Statistiken

In den letzten vier Spielen von FC St. Pauli sind mindestens drei Tore gefallen, während in den letzten fünf Spielen von SC Paderborn 07 zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen ist. Beide Teams haben in dieser Saison bereits längere Zeiten in Führung gelegen - Paderborn 333 Minuten und St. Pauli 303 Minuten. Interessanterweise ist St. Pauli der einzige Verein, der in dieser Saison noch kein einziges Mal in Rückstand geriet. Mit sechs Gegentoren stellt der FC St. Pauli die beste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Es bleibt abzuwarten, ob der SC Paderborn in der Lage sein wird, diese starke Defensive zu durchbrechen.

Wird SC Paderborn 07 gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

