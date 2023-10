2. Bundesliga heute: Schalke 04 - Hannover 96 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 28.10.23, steht ein spannendes Match in der 2. Bundesliga an. Der FC Schalke 04 trifft um 13:00 Uhr auf Hannover 96. Beide Teams haben in der Vergangenheit bereits mehrfach gegeneinander gespielt, wobei Schalke eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann: Sie verloren keines der zehn Zweitligaspiele gegen Hannover. 96 hingegen konnte gegen kein anderes Team so oft in der 2. Bundesliga antreten, ohne einen Sieg zu erzielen.

Trotzdem ist die aktuelle Form der Mannschaften unterschiedlich. Während Schalke in den letzten vier Spielen verlor und sich vorerst auf Platz 16 wiederfindet, steht Hannover nach konstantem Saisonstart auf Platz vier.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Hannovers Cedric Teuchert. Mit acht Treffern ist er der beste Torschütze dieser Zweitligasaison, wobei er sechs davon per Elfmeter erzielte. Interessanterweise bestritt Teuchert in der Vergangenheit 15 Pflichtspiele für Schalke und blieb dabei torlos.

Auf der anderen Seite hat Schalke mit Assan Ouédraogo einen jungen Akteur in den eigenen Reihen, der in dieser Saison bereits mit seinen Dribblings aufgefallen ist. In Sachen Tore fallen die Statistiken zugunsten von Hannover aus: In 60 Prozent der Zweitligaspiele in dieser Saison konnte Hannover in beiden Spielhälften mindestens einen Treffer erzielen, während Schalke in den vergangenen fünf Spielen jeweils das erste Tor im Spiel kassierte.

Ausblick auf das Spiel

Trotz der bisherigen Dominanz von Schalke in den direkten Duellen, deutet vieles auf ein spannendes Spiel hin. Beide Teams haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie Tore erzielen können, und es ist zu erwarten, dass beide Mannschaften offensiv agieren werden.

Mit 18 Punkten nach zehn Partien hat Hannover seine beste Zwischenbilanz in der 2. Liga seit 22 Jahren vorzuweisen, während Schalke mit nur sieben Punkten nach zehn Partien seine schwächste Saison in der 2. Liga spielt. Es bleibt abzuwarten, ob Schalke seine Negativserie beenden und an die erfolgreichen Duelle der Vergangenheit anknüpfen kann, oder ob Hannover seine starke Form bestätigt und den ersten Sieg gegen Schalke in der 2. Liga einfährt.

Wird FC Schalke 04 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

