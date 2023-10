2. Bundesliga heute: Schalke 04 - Hertha BSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Spiel in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC verspricht Spannung pur. Beide Teams, die in der letzten Saison noch in der Bundesliga spielten, haben in der aktuellen Saison bereits fünf Niederlagen in den ersten acht Spielen hinnehmen müssen. Dies ist eine Bilanz, die nur einmal zuvor in der Geschichte der 2. Liga von zwei Absteigern erreicht wurde. Besonders prekär ist die Situation für Schalke, die mit nur sieben Punkten ihre zweitschwächste Spielzeit in der 2. Liga spielen. Hertha BSC hingegen hat bereits mehr als doppelt so viele Niederlagen kassiert wie in der gesamten letzten Zweitliga-Saison 2012/13.