2. Bundesliga heute: St. Pauli - Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 7. Oktober 2023, trifft der FC St. Pauli auf den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Die Partie findet um 20:30 Uhr am Millerntor statt und verspricht, ein spannendes Duell zu werden. Der FC St. Pauli ist als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison ungeschlagen und hat in den letzten drei Spielen jeweils in beiden Halbzeiten getroffen. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Nürnberg in den letzten vier Auswärtsspielen mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und ist seit drei Partien ungeschlagen. Allerdings wartet Nürnberg seit zwölf Zweitligaspielen auf einen Sieg gegen den FC St. Pauli.

Die Statistik spricht klar für die Kiezkicker: Sie sind seit 13 Zweitligaspielen unbesiegt und haben in den vergangenen fünf Spielen gegen den 1. FC Nürnberg jeweils das erste Tor erzielt. Zudem hat St. Paulis Marcel Hartel in den vergangenen drei Spielen getroffen und in 50% der Zweitliga-Spiele in dieser Saison für FC St. Pauli getroffen. Wenn Hartel trifft, gewinnt St. Pauli - diese Regel galt zuletzt fünf Mal. Der 1. FC Nürnberg hingegen hat eine lange Sieglos-Serie gegen St. Pauli und konnte am Millerntor in 14 BL2-Duellen nur einen Sieg feiern.

Trotz der klaren Favoritenrolle für St. Pauli darf man Nürnberg nicht unterschätzen. Der Club hat in den letzten vier Auswärtsspielen mindestens drei Tore erzielt und konnte in den letzten sechs Auswärtsspielen zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. Zudem verlor Nürnberg nur eins der letzten sieben Zweitligaspiele und ist in dieser Saison nie länger als drei Partien ungeschlagen geblieben. Es bleibt also abzuwarten, ob der FC St. Pauli seine Siegesserie fortsetzen kann oder ob der 1. FC Nürnberg für eine Überraschung sorgen wird.

Wird FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

