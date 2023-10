2. Bundesliga heute: VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft der VfL Osnabrück auf den 1. FC Kaiserslautern in einem spannenden Duell der 2. Bundesliga. Die beiden Mannschaften haben in der Vergangenheit neunmal gegeneinander gespielt, wobei Kaiserslautern sechs Siege feiern konnte (3 Niederlagen). Die letzten beiden Siege gegen den VfL holte Kaiserslautern in der Drittliga-Saison 2021/22. Die Mannschaft von Marlon Ritter hat in den letzten fünf Zweitliga-Spielen 13 Punkte geholt und ist somit in Top-Form. Der VfL Osnabrück hingegen holte in diesem Zeitraum nur drei Punkte und ist somit in einer schwierigen Phase.

Der VfL Osnabrück feierte beim letzten Heimspiel gegen den Hamburger SV den ersten Sieg in dieser Zweitliga-Saison. Es war einer von nur zwei Siegen in den letzten 18 Zweitliga-Heimspielen, beide gegen den HSV. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen hat in den letzten fünf Zweitliga-Spielen mehr Punkte geholt als jedes andere Team. Der FCK hat in diesem Zeitraum doppelt so viele Siege (4) wie in den 17 Zweitliga-Spielen zuvor zusammen (2) geholt. Es wird also ein spannendes Duell zwischen einer Mannschaft in Top-Form und einer Mannschaft, die sich in einer schwierigen Phase befindet.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison noch keine Weiße Weste gehalten. Der VfL Osnabrück hat seit einem 0:0 gegen Erzgebirge Aue im Februar 2020 in keinem der letzten 26 Zweitliga-Heimspiele eine Weiße Weste wahren können und könnte somit den Negativrekord eines Vereins in der eingl. 2. Liga einstellen. Der 1. FC Kaiserslautern hat in dieser Zweitliga-Saison den wenigsten Ballbesitz aller Teams (39 %). Es wird also interessant zu sehen sein, welche Mannschaft in der Lage ist, ihre Schwächen zu überwinden und das Spiel für sich zu entscheiden.

Wird VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----