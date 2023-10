2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 29.10.23, treffen der SV Wehen Wiesbaden und der FC Hansa Rostock um 13:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Es ist das 21. Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften, wobei in der 2. Liga bisher nur zwei Duelle stattfanden.

Die Trainer beider Mannschaften, Markus Kauczinski und Alois Schwartz, trafen in der 2. Liga siebenmal aufeinander, wobei Schwartz nur ein Duell für sich entscheiden konnte.

Form und Statistiken

Der SV Wehen Wiesbaden konnte zuletzt in der 3. Liga zwei Heim-Pflichtspiele gegen Hansa Rostock in Folge gewinnen, während der FC Hansa Rostock seine letzten vier Zweitligaspiele gegen Aufsteiger gewann.

Der SV Wehen Wiesbaden konnte nach sieben sieglosen Pflichtspielen endlich wieder einen Sieg einfahren, während der FC Hansa Rostock fünf seiner letzten sechs Zweitligaspiele verlor. In den Spielen mit Wiesbadener Beteiligung in dieser Zweitliga-Saison fielen nur 20 Tore, während in den Rostocker Spielen 27 Tore fielen.

Schlüssel zum Spiel

Ein Schlüssel könnten Standardsituationen sein. Der SV Wehen Wiesbaden erzielte fünf seiner neun Saisontore nach einem Standard – kein anderes Team kommt auf so einen hohen Anteil. Hansa Rostock hat mit 45 Prozent den zweithöchsten Anteil an Standardtoren. Allerdings kassierte Rostock auch als einziges Team mehr als die Hälfte ihrer Gegentore nach Standards.

Beide Teams werden daher sicherlich versuchen, aus Standardsituationen Kapital zu schlagen und gleichzeitig in der Defensive bei solchen Situationen sattelfest zu stehen.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----