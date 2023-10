2. Bundesliga, KSC: Irres Weitschusstor aus dem Mittelkreis

Dass sich der Magdeburger Torhüter Dominic Reimann stets aktiv und mutig am Spielaufbau beteiligt, deswegen oftmals weit vor seinem Kasten steht, ist mittlerweile das Markenzeichen des 26-Jährigen. Doch welche Risiken diese Herangehensweise birgt, haben die Elbestädter nun beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC ( JETZT im Liveticker ) zu spüren bekommen.

Bereits in der Anfangsphase leistete sich FCM-Abwehrmann Daniel Heber einen schlimmen Fehlpass im Mittelfeld, der direkt in den Füßen Fabian Schleusener landete. Sofort erkannte der Angreifer der Gäste, dass Reimann abermals aufgerückt war und zog aus rund 40 Metern direkt ab.

So flog das Leder in hohem Bogen über den Keeper hinweg, setzte rechts vor der Torlinie auf und hoppelte dann zur 1:0-Führung des KSC in die Maschen (11.). Für den 31 Jahre alten Schleusener war es nicht nur der vierte Saisontreffer, sondern auch ein Bewerbungsschreiben für das „Tor des Monats“.