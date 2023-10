2. Bundesliga: Provokante Aktion! Hannover-Ultras zündeln per Fenzündung

Nicht zum ersten Mal zeigen die Fanlager von Hannover und Eintracht Braunschweig ihre gegenseitige Ablehnung. Besonders in den Niedersachsen-Derbys geht es deshalb immer wieder zur Sache.

Doch die 96-Ultras sorgten jetzt mit einer provokanten Aktion für Furore - in einem fremden Stadion!

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Platziert wurden die Bengalos im Vorfeld des Spiels im Waldstadion Kaiserlinde in Elversberg von den Fans aus Hannover, die sie dann mit einem Fernzünder aktivierten.

Die 96-Fans zeigten im zeitgleich angesetzten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg passend zur Aktion ein Spruchband mit der Aufschrift: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den größten Fernzünder im ganzen Land?“

Provokante Aktion! Ultras zündeln per Fenzündung

Provokante Aktion! Ultras zündeln per Fenzündung

Hannover 96: Ultras mit Retourkutsche für Eintracht-Aktion

Damals waren es die Eintracht-Ultras, die beim Niedersachsen-Derby im Block der Hannover-Fans per Fernzündung blauen und gelben Rauch aufsteigen ließen - die Farben von Eintracht Braunschweig.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Spielunterbrechung durch 96-Fans

Am Freitag nun hatten die 96-Ultras auch die gesamte Nordkurve des Niedersachsenstadions mit roten Bengalischen Fackeln erleuchten lassen. Darunter ein Banner mit dem Motto: „Stets an der Leine, doch zügellos!“ - angelehnt an den Fluss Leine, der durch die niedersächsische Landeshauptstadt fließt.