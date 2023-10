2. Bundesliga: Sensationstor aus der eigenen Hälfte! Paderborn schockt St. Pauli

Was für ein Tor! Der SC Paderborn hat den FC St. Pauli im Spitzenspiel der 2. Bundesliga früh geschockt. Und das mit einem Treffer, der an Moritz Stoppelkamp erinnert.

Im Spiel gegen die Kiezkicker fasste sich Florent Musija in der 8. Minute ein Herz und drosch den Ball aus der eigenen Hälfte ins gegnerische Gehäuse.

Sensationstor aus der eigenen Hälfte

Keeper Nikola Vasilj konnte dem Ball, der wie an der Schnur gezogen in den Winkel flog, nur verdutzt hinterherschauen. Der Torhüter der Hamburger stand an der eigenen Strafraumkante - und hatte gegen den Schuss keine Chance.