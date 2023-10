2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV, 3:3 (2:1)

Die 49.327 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Robert Glatzel brachte Hamburg bereits in der zehnten Minute in Front. Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Boris Tomiak für den Ausgleich sorgte (13.). Marlon Ritter traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für FCK (24.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Terrence Boyd versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 3:1 für Lautern (54.). Es folgte der Anschlusstreffer für den Hamburger SV – bereits der zweite für Glatzel. Nun stand es nur noch 2:3 (65.). In der 71. Minute stellte der 1. FC Kaiserslautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Daniel Hanslik und Aaron Opoku auf den Platz und ersetzten Ritter und Richmond Tachie. FCK musste den Treffer von Miro Muheim zum 3:3 hinnehmen (73.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Lautern und der HSV mit einem Unentschieden.