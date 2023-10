2. Liga: 1. FC Magdeburg – SV 07 Elversberg, 1:2 (0:2)

Per Rechtsschuss traf Jannik Rochelt vor 22.166 Zuschauern zum 1:0 für die Gäste. In der 34. Minute stellte Magdeburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Luc Castaignos und Silas Gnaka auf den Platz und ersetzten Luca Schuler und Amara Condé. Maurice Neubauer beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von SV 07 Elversberg über die Linie (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Elversberg konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei SV 07 Elversberg. Manuel Feil ersetzte Paul Wanner, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In der Halbzeit nahm der 1. FC Magdeburg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Andi Hoti und Connor Krempicki für Jamie Lawrence und Alexander Nollenberger auf dem Platz. Durch einen Rechtsschuss von Krempicki kamen die Gastgeber noch einmal ran (70.). Obwohl Elversberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Magdeburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.