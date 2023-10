2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hertha BSC, 3:1 (0:1)

Für den Führungstreffer der Hertha zeichnete Smail Prevljak verantwortlich (15.). Nürnberg glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Florian Exner beide Teams mit der knappen Führung für Hertha BSC in die Kabinen. Jens Castrop ließ sich in der 57. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den 1. FC Nürnberg. Wenig später kamen Bence Dárdai und Marten Winkler per Doppelwechsel für Deyovaisio Zeefuik und Prevljak auf Seiten der Hertha ins Match (63.). Marc Oliver Kempf erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 68. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. In der 72. Minute lenkte Toni Leistner den Ball zugunsten des Club ins eigene Netz. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Iván Márquez von der Heimmannschaft wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (74.). Mit dem rechten Fuß baute Daichi Hayashi den Vorsprung von Nürnberg in der 84. Minute aus. Am Schluss gewann der 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC.