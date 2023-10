2. Liga: FC Hansa Rostock – Holstein Kiel, 1:3 (1:1)

Christian Kinsombi traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den Gastgeber (18.). Jann-Fiete Arp nutzte die Chance für die Störche und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Anstelle von Júnior Brumado war nach Wiederbeginn Juan José Perea für Rostock im Spiel. Durch einen Rechtsschuss von Nicolai Remberg gelang Kiel das Führungstor. Timo Becker erhöhte für die Gäste auf 3:1 (59.). In der 70. Minute stellte Holstein Kiel personell um: Per Doppelwechsel kamen Marko Ivezić und Steven Skrzybski auf den Platz und ersetzten Finn Porath und Arp. Die Schlussphase mussten die Störche ohne Carl Johansson bestreiten, der in der 82. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Am Ende punktete Kiel dreifach bei FC Hansa Rostock.