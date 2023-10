2. Liga: FC Hansa Rostock – Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr)

Holstein Kiel trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf FC Hansa Rostock. Die Hansa erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit SpVgg Greuther Fürth hervor. Die Störche trennten sich im vorigen Match 1:1 von SV 07 Elversberg.

Wer Rostock als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 32 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Insbesondere an vorderster Front kommt FC Hansa Rostock nicht zur Entfaltung, sodass nur zehn erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. In dieser Saison sammelte Rostock bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für FC Hansa Rostock in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.