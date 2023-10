2. Liga: FC Schalke 04 – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

S04 konnte in den letzten vier Spielen nicht punkten. Mit Hannover kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Beim Karlsruher SC gab es für Schalke am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Letzte Woche gewann 96 gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:1. Somit nimmt Hannover 96 mit 18 Punkten den vierten Tabellenplatz ein.