2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg, 5:1 (1:1)

Der FC St. Pauli hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem 1. FC Nürnberg das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für St. Pauli. An der Favoritenstellung ließ der FC St. Pauli keine Zweifel aufkommen und trug gegen den Club einen Sieg davon.

Elias Saad brachte Nürnberg in der vierten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Kanji Okunuki nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Taylan Duman war nach Wiederbeginn Lukas Schleimer für den 1. FC Nürnberg im Spiel. Eine starke Leistung zeigte Johannes Eggestein, der sich mit einem Doppelpack für St. Pauli beim Trainer empfahl (49./56.). Wenig später kamen Nathaniel Brown und Can Uzun per Doppelwechsel für Tim Handwerker und Benjamin Goller auf Seiten des Club ins Match (61.). Mit dem rechten Fuß baute Amenyido den Vorsprung des FC St. Pauli in der 93. Minute aus. Connor Metcalfe setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für das Heimteam kurz vor dem Abpfiff (95.). Am Ende kam St. Pauli gegen Nürnberg zu einem verdienten Sieg.

Der FC St. Pauli beißt sich in der Aufstiegszone fest. Wer St. Pauli besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte der FC St. Pauli. Der FC St. Pauli bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat St. Pauli fünf Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist der FC St. Pauli so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der 1. FC Nürnberg führt mit zwölf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In der Verteidigung des Club stimmt es ganz und gar nicht: 18 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Nürnberg momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem 1. FC Nürnberg auch nur ein Sieg in fünf Partien.