2. Liga: Hertha BSC – SC Paderborn 07, 3:1 (2:0)

Per Rechtsschuss traf Haris Tabakovic vor 35.832 Zuschauern zum 1:0 für die Heimmannschaft. Die Hertha baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Jonjoe Kenny in der 48. Minute traf. Mit der Führung für Hertha BSC ging es in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Laurin Curda von Paderborn seinen Teamkameraden Marco Schuster. Durch einen Rechtsschuss von Florent Muslija kamen die Gäste noch einmal ran (47.). Das 3:1 der Hertha stellte Tabakovic per Rechtsschuss sicher. In der 54. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Wenig später kamen Pascal Klemens und Derry Scherhant per Doppelwechsel für Deyovaisio Zeefuik und Marten Winkler auf Seiten von Hertha BSC ins Match (65.). Numerisch ins Hintertreffen geriet die Hertha in der 86. Minute, als Toni Leistner mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Hertha BSC.