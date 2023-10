2. Liga: Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg, 0:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Wenig später kamen Benedikt Pichler und Steven Skrzybski per Doppelwechsel für Hólmbert Friðjónsson und Jann-Fiete Arp auf Seiten der Störche ins Match (62.). Das Warten der 12.801 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Tim Handwerker zum 1:0 für den Club in der 68. Minute ein Ende. Mit dem rechten Fuß baute Can Uzun den Vorsprung der Gäste in der 77. Minute aus. Am Ende punktete Nürnberg dreifach bei Kiel.