2. Liga: Karlsruher SC – FC Schalke 04, 3:0 (2:0)

Lars Stindl traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den Karlsruher SC (22.). In der 37. Minute legte Igor Matanović mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten der Gastgeber nach. Mit der Führung für den KSC ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause veränderte S04 die Aufstellung in großem Maße, sodass Soichiro Kozuki, Henning Matriciani und Tobias Mohr für Simon Terodde, Tomáš Kalas und Thomas Ouwejan weiterspielten. Karlsruhe baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Matriciani beförderte den Ball in der 75. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Karlsruher SC auf 3:0. Der KSC stellte in der 88. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marcel Beifus, Leon Jensen und Marco Thiede für Robin Bormuth, Jérôme Gondorf und Paul Nebel auf den Platz. Letztlich fuhr Karlsruhe einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.