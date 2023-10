2. Liga: SC Paderborn 07 – FC St. Pauli, 2:2 (1:0)

Florent Muslija brachte St. Pauli in der achten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Pausenführung von Paderborn fiel knapp aus. Anstelle von Elias Saad war nach Wiederbeginn Connor Metcalfe für den FC St. Pauli im Spiel. Johannes Eggestein traf zum 1:1 zugunsten des Gasts (48.). Jackson Irvine traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für den Tabellenführer (78.). Gleich drei Wechsel nahm der SC Paderborn 07 in der 81. Minute vor. Sebastian Klaas, Tobias Müller und Mattes Hansen verließen das Feld für Sirlord Conteh, Visar Musliu und Niclas Nadj. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Filip Bilbija den Ausgleich (82.). In der 88. Minute stellte St. Pauli personell um: Per Doppelwechsel kamen Etienne Amenyido und Simon Zoller auf den Platz und ersetzten Eggestein und Oladapo Afolayan. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SCP mit dem FC St. Pauli kein Sieger gefunden.