2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – FC Hansa Rostock, 1:0 (1:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Niko Gießelmann von der SpVgg, der in der neunten Minute vom Platz musste und von Oussema Haddadi ersetzt wurde. Pechvogel des Tages war definitiv Damian Roßbach, dessen Eigentor die Hansa ins Hintertreffen brachte (33.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Fürth, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Halbzeitpause veränderte Rostock die Aufstellung in großem Maße, sodass Nils Fröling, Júnior Brumado und Christian Kinsombi für Svante Ingelsson, Juan José Perea und Sebastian Vasiliadis weiterspielten. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte SpVgg Greuther Fürth der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.