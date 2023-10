2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – VfL Osnabrück (Freitag, 18:30 Uhr)

Osnabrück will im Spiel bei SpVgg Greuther Fürth nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Die SpVgg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit dem Hamburger SV hervor. Zuletzt musste sich der VfL Osnabrück geschlagen geben, als man gegen die SV Wehen Wiesbaden die sechste Saisonniederlage kassierte.

Angesichts der guten Heimstatistik (3-1-1) dürfte Fürth selbstbewusst antreten. Gegenwärtig rangieren die Gastgeber auf Platz 14, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Bilanz von SpVgg Greuther Fürth nach zehn Begegnungen setzt sich aus drei Erfolgen, drei Remis und vier Pleiten zusammen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Osnabrück klar erkennbar, sodass bereits 23 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Auf fremden Plätzen läuft es für den Gast bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere zwei Zähler. Momentan besetzt der VfL Osnabrück den ersten Abstiegsplatz. Im Angriff weist Osnabrück deutliche Schwächen auf, was die nur elf geschossenen Treffer eindeutig belegen. In den letzten fünf Spielen schaffte der VfL Osnabrück lediglich einen Sieg.