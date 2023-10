2. Liga: SV 07 Elversberg – Eintracht Braunschweig, 3:0 (2:0)

Per Rechtsschuss traf Paul Stock vor 8.713 Zuschauern zum 1:0 für SV 07 Elversberg. Bevor es in die Pause ging, hatte Paul Wanner mit dem linken Fuß das 2:0 für die Gastgeber parat (43.). Mit der Führung für Elversberg ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm Eintracht Braunschweig gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Johan Gómez und Hasan Kuruçay für Þórir Jóhann Helgason und Robert Ivanov auf dem Platz. Wenig später kamen Keita Endo und Fabio Kaufmann per Doppelwechsel für Youssef Amyn und Florian Krüger auf Seiten des Gasts ins Match (64.). Mit dem linken Fuß baute Boyamba den Vorsprung von SV 07 Elversberg in der 96. Minute aus. Schlussendlich verbuchte Elversberg gegen Braunschweig einen überzeugenden Heimerfolg.