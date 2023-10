2. Liga: SV 07 Elversberg – SpVgg Greuther Fürth, 1:1 (1:1)

Die 8.042 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Manuel Feil brachte SV 07 Elversberg bereits in der neunten Minute in Front. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Branimir Hrgota bereits wenig später besorgte (14.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Luca Itter war nach Wiederbeginn Oussema Haddadi für Fürth im Spiel. In der 82. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Jomaine Consbruch und Maximilian Dietz auf den Platz und ersetzten Dickson Abiama und Gideon Jung. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Elversberg nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.