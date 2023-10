2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV, 1:1 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Pause stellte Wiesbaden personell um: Per Doppelwechsel kamen Antonio Jonjic und Nico Rieble auf den Platz und ersetzten Franko Kovačević und Lasse Günther. Aleksandar Vukotić brachte den Hamburger SV in der 81. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Kurz vor Ende der Partie war es Miro Muheim, der die Gäste rettete und den Ausgleich markierte (89.). Am Ende stand es zwischen der SV Wehen Wiesbaden und dem HSV pari.