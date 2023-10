2. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Kaiserslautern, 2:2 (2:1)

Per Linksschuss traf Erik Engelhardt vor 15.741 Zuschauern zum 1:0 für den VfL Osnabrück. Mickaël Cuisance verwandelte in der 37. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 aus. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Julian Niehues der Anschlusstreffer für Lautern (47.). Die Pausenführung von Osnabrück fiel knapp aus. In der Pause stellte der 1. FC Kaiserslautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Aaron Opoku und Nikola Soldo auf den Platz und ersetzten Kenny Redondo und Kevin Kraus. Boris Tomiak, der in der 98. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen dem VfL Osnabrück und FCK pari.