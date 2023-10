2. Liga: VfL Osnabrück – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 13:00 Uhr)

Nach sechs Ligaspielen ohne Sieg braucht die SV Wehen Wiesbaden mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Osnabrück. Zuletzt spielte der VfL Osnabrück unentschieden – 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Das letzte Ligaspiel endete für Wiesbaden mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den Hamburger SV.