Dank Blitz-Joker: Nürnberg schlägt Magdeburg

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt drei Partien ohne Sieg in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Club gewann am Sonntag vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg, der es seinerseits verpasste, den Rückstand auf die Tabellenspitze auf nur einen Punkt zu verkürzen.