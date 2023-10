Holstein Kiel: 100.000 "Mitarbeitende" für Biodiversität

Gleich 100.000 neue „Mitarbeitende“ konnte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in diesem Jahr auf dem bewaldeten Trainingsgelände in Kiel-Projensdorf begrüßen. Die Norddeutschen leisten durch zwei Bienenvölker „einen kleinen Beitrag zur Biodiversität“, schrieb der KSV Holstein in einer Pressemitteilung.