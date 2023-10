Nach Unfall: Präsident Bernstein verpasst Hertha-Versammlung

Klub-Präsident Kay Bernstein vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC wird nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt und verpasst daher die Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der nicht näher beschriebene Unfall habe sich auf der Geschäftsstelle der Berliner ereignet, dem 43-Jährigen gehe es "den Umständen entsprechend gut".

"Im Namen aller Mitarbeitenden, unserer Spielerinnen und Spieler sowie Trainer wünschen wir Kay gute und schnelle Genesung", wird Geschäftsführer Thomas E. Herrich in der Klubmitteilung zitiert. Bernstein soll sich am Sonntag möglichst per Videobotschaft an die Mitglieder wenden.