Schalke-Idol Fischer: "Die Gefahr ist riesengroß"

Vereins-Idol Klaus Fischer ist in großer Sorge um Schalke 04 und befürchtet das Schlimmste. „Mein lieber Mann, das ist hart gerade. Die Gefahr ist riesengroß“, sagte der frühere Torjäger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dem SID am Montag. Sein langjähriger Klub ist als Absteiger aus der Bundesliga auch in der 2. Liga auf den 16. Tabellenplatz abgestürzt.