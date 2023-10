Schalke-Trainer Geraerts will "Soldaten" sehen

Nach seinem Fehlstart als Trainer des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 setzt Karel Geraerts auf Rückkehrer Kenan Karaman und „echte Männer“. Er wolle „ein anderes Team auf dem Feld sehen“, sagte der Belgier vor seinem Heimdebüt beim Bundesliga-Absteiger am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 und fügte martialisch an: „Ich will Krieger auf dem Platz sehen, Spieler, die Soldaten sind.“