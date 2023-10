Sperre für Hannover-Stürmer Nielsen nach Einspruch reduziert

Havard Nielsen muss doch nur zwei Spiele aussetzen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Sperre des Stürmers von Hannover 96 nach einem Einspruch seines Klubs um eine Partie reduziert. Im Niedersachsen-Derby am 5. November gegen Eintracht Braunschweig kann der 30 Jahre alte Norweger wieder auflaufen.

Nielsen war in der Nachspielzeit des 96-Auswärtsspiels beim 1. FC Kaiserslautern (1:3) am vergangenen Freitagabend vom Platz gestellt worden. Schiedsrichter Michael Bacher hatte das Einsteigen Nielsens in einem Zweikampf als Tätlichkeit gewertet und Rot gezeigt.