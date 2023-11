2. Bundesliga: Dramatische Schlussphase - bittere HSV-Pleite im Nordderby!

Herber Dämpfer für den Hamburger SV im Aufstiegsrennen! Der HSV verlor den Nordvergleich bei Holstein Kiel mit 2:4 (0:1) und büßte Boden auf Tabellenführer FC St. Pauli ein, der am Freitag über eine torloses Remis gegen Hannover 96 nicht hinausgekommen war .

In der Tabelle liegen die Rothosen jetzt drei Punkte hinter dem Erzrivalen vom Millerntor zurück. Steven Skrzybski (20., Foulelfmeter) brachte die Störche in Führung. Vorausgegangen war ein Foul am Lewis Holtby von Miro Muheim im Strafraum. Benedikt Pichler (57.) erhöhte für die Schleswig-Holsteiner.