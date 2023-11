2. Bundesliga heute: Braunschweig - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 11. November 2023, steht ein brisantes Duell in der 2. Bundesliga an. Im Kellerduell treffen Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück aufeinander. Anstoß ist um 13:00 Uhr. Beide Teams kämpfen derzeit ums Überleben in der Liga und brauchen dringend Punkte. Die Bilanz spricht dabei für die Eintracht: Sie konnte in der 2. Liga gegen den VfL Osnabrück bereits acht Siege feiern. Zudem holte Braunschweig alle seine Punkte in dieser Saison zu Hause. Allerdings liegt der letzte Heimsieg gegen Osnabrück schon einige Zeit zurück, im letzten Duell im Dezember 2020 musste sich die Eintracht mit 0:2 geschlagen geben.

Trainerwechsel und Negativrekorde

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Daniel Scherning, der vor seinem ersten Zweitliga-Spiel mit Eintracht Braunschweig steht. Er betreute den kommenden Gegner VfL Osnabrück bereits in 42 Drittliga-Spielen. Seine Bilanz in der vergangenen Saison mit Arminia Bielefeld war allerdings eher durchwachsen, mit einem Punkteschnitt von 1.1. Beide Teams spielen aktuell ihre schwächste Saison in der 2. Bundesliga, was die Brisanz des Duells noch erhöht. Eintracht Braunschweig könnte mit einer weiteren Niederlage einen neuen Vereins-Negativrekord aufstellen: Sechs Niederlagen in Folge gab es noch nie in einer Saison.

Offensive Schwäche gegen Defensive Schwäche

Das Duell am Samstag könnte ein Spiel der vergebenen Chancen werden. Eintracht Braunschweig stellt mit sieben Toren die schwächste Offensive der Liga, während der VfL Osnabrück mit 28 Gegentoren die schwächste Defensive hat. Zudem blieb Braunschweig bereits sechs Mal torlos, während Osnabrück und Kaiserslautern noch keine Weiße Weste bewahren konnten. Beide Teams haben zudem die wenigsten Schüsse aller Teams abgegeben und liegen in der Expected-Goals-Statistik auf den letzten Plätzen. Ein weiteres Problem könnte die Disziplin sein: Eintracht Braunschweig sah in dieser Saison bereits vier Platzverweise, Kapitän Jannis Nikolaou wird aufgrund seiner zweiten roten Karte in dieser Saison gesperrt fehlen.

Wird Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

